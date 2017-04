Freguesia da Algarvia vai ter apoio à natalidade

A Junta de Freguesia da Algarvia, no Concelho do Nordeste, vai levar à sua Assembleia para aprovação ainda neste mês de abril um regulamento para apoio à natalidade.





Segundo refere uma nota de imprensa, esta medida surge devido ao decréscimo populacional que a Algarvia tem sofrido nos últimos anos. Isto porque, atualmente, a Algarvia conta apenas com 14 crianças, sendo que a sua população total ronda as 210 pessoas, numa freguesia que, em tempos, já teve mais de mil habitantes.



Este apoio agora criado destina-se às famílias mais jovens da Algarvia, com residência na freguesia há mais de dois anos, variando entre os 100 e os 150 euros.



As famílias não elegíveis ao apoio à natalidade receberão também um pequeno cabaz com bens essenciais para o bebé, para os primeiros dias de vida, no valor de 30 euros, que será adquirido no comércio local.



“Esperamos que este possa ser um incentivo e mais uma prova de que nos colocamos ao serviço e bem-estar dos que residem na freguesia”, afirma a presidente da Junta de Freguesia da Algarvia, Alexandra Mestre.