Frederico Morais, Pedro Henrique e Miguel Blanco na quinta ronda do Pro Santa Cruz

Frederico Morais, Pedro Henrique e Miguel Blanco são os únicos portugueses 'resistentes' no Pro Santa Cruz, do circuito mundial de qualificação de surf, ao superarem a quarta ronda.

Frederico Morais, o único português no circuito principal, entrou na competição a vencer o 'heat', enquanto Pedro Henrique e Miguel Blanco superaram a ronda com o segundo lugar nas suas baterias.

Luís Perloiro e Afonso Antunes 'caíram' na bateria de 'Kikas', Pedro Coelho frente ao japonês Kanoa Igarashi, que também disputa o circuito principal, numa ronda que ditou ainda a eliminação de Tomás Fernandes.

O francês Joan Duru, 31.º do 'ranking' mundial, foi afastado na estreia, ao terminar a sua bateria no quarto e último lugar.

Na quinta ronda, 'Kikas' vai defrontar Shane Sykes, Maxime Huscenot e Rafael Teixeira, no quarto 'heat', antes de Henrique enfrentar Igarashi, Marc Lacomare e Samuel Pupo, no quinto. O primeiro luso a entrar em prova nesta eliminatória vai ser Blanco, frente a Gatien Delahaye, Ramzi Boukhiam e Santiago Muniz.

O Pro Santa Cruz (3.000 pontos), cujo período de espera decorre até domingo, é uma das três provas do calendário do circuito de qualificação que se realizam em Portugal, depois do Caparica Pro (1.000) e antes de uma terceira também nas ondas lusas (10.000), provavelmente em setembro.