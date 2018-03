Frederico Morais eliminado na terceira ronda na Gold Coast

O português Frederico Morais foi hoje eliminado na terceira ronda do Quiksilver Pro Gold Coast, primeira etapa do circuito mundial de surf, ao perder frente ao japonês Kanoa Igarashi.

Na oitava bateria da eliminatória, 'Kikas', 14.º do mundo em 2017, somou 11,1 pontos (5,67 e 5,43), que foram insuficientes face aos 15,26 (7,33 e 7,93) de Igarashi, que cumpriu a primeira prova como japonês, depois de ter iniciado a carreira sob a bandeira dos Estados Unidos.

O português igualou o 13.º lugar obtido na primeira das três provas australianas em 2017, contabilizando 1.750 pontos no 'ranking' mundial, juntamente com o brasileiro Gabriel Medina, vencedor do circuito em 2014, entre outros, e à frente do havaiano John John Florence, bicampeão mundial em título, que não foi além da segunda ronda (25.º posto e 500 pontos).

Medina e John John foram ambos eliminados pelo jovem australiano de 21 anos Mikey Wright, irmão mais novo de Owen Wright e Tyler Wright, campeã mundial em 2016 e 2017, que acabou por ser afastado da prova na quarta ronda.

Nos quartos de final, destaque para as presenças do norte-americano Griffin Colapinto e dos brasileiros Tomas Hermes e Michael Rodrigues, todos a cumprir a primeira época no circuito, além do australiano Owen Wright, vencedor na Gold Coast em 2017.