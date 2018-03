Frederico Morais avança para a terceira ronda na Gold Coast

O português Frederico Morais qualificou-se esta terça-feira para a terceira ronda do Quiksilver Pro Gold Coast, ao vencer o havaiano Ezekiel Lau na repescagem da primeira etapa do circuito mundial de surf.

No sétimo ‘heat’ da segunda eliminatória, Frederico Morais, 14.º do mundo em 2017, somou 12,16 pontos (5,83 e 6,33), contra os 9,9 (4,23 e 5,67) de Lau.

Na terceira ronda, ‘Kikas’ vai defrontar na oitava bateria Kanoa Igarashi, que cumpre a primeira prova como japonês, depois de ter iniciado a carreira sob a bandeira dos Estados Unidos.

O bicampeão do mundo John John Florence ‘caiu’ na repescagem da prova australiana, frente ao jovem anfitrião de 21 anos Mikey Wright. O irmão mais novo de Owen Wright e Tyler Wright, campeã mundial em 2016 e 2017, vai agora defrontar o brasileiro Gabriel Medina, vencedor do circuito em 2015.

Além da derrota do havaiano, destaque ainda para a eliminação do australiano Matt Wilkinson, quinto em 2017, frente ao sul-africano Michael February, que substituiu o norte-americano e 11 vezes campeão do mundo Kelly Slater, devido a lesão.