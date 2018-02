Fraunhofer e Fundação para a Ciência e Tecnologia renovam acordo para I&D em Portugal

A Fraunhofer e a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) assinam durante o Conselho de Ministros de quinta-feira um memorando de entendimento para expansão da presença e reforço do programa de investigação da empresa alemã em Portugal.





Em comunicado, a Fraunhofer adianta que o acordo a assinar "não só renovará o programa de investigação aplicada em Portugal, como irá servir de base à criação de novos polos dedicados à investigação na área da agricultura de precisão nas universidades de Trás-os-Montes e Alto Douro e de Évora".

Em 2007, a sociedade alemã Fraunhofer-Gesellschaft e a FCT tinham já assinado um primeiro acordo que possibilitou a criação da Fraunhofer Portugal e a constituição do primeiro centro de I&D (Investigação & Desenvolvimento) Fraunhofer em Portugal: o Fraunhofer Portugal AICOS (Fraunhofer Portugal Research Center for Assistive Information and Communication Solutions), que se destacou como "o primeiro centro Fraunhofer na Europa, fora da Alemanha".

O acordo a assinar na quinta-feira visa a expansão da presença daquela que reclama ser a "maior organização de investigação aplicada na Europa em Portugal", com "utilidade direta para empresas privadas e públicas e para a sociedade como um todo".

"Ao longo destes dez anos o Fraunhofer Portugal AICOS tem vindo a afirmar-se como um centro de I&D de referência no panorama nacional, tendo desenvolvido e criado soluções de base tecnológica inovadoras na área das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) com impacto significativo nas populações mais idosas e de zonas rurais e em desenvolvimento", destaca a empresa.

A mais recente aposta da instituição, adianta, passa agora por "explorar a sinergia entre a agricultura e a tecnologia".

"O setor agroindustrial tem vindo a abrir portas a novas tecnologias que permitem o aumento da produtividade, uma utilização mais eficiente dos recursos e maior competitividade. Para dar resposta a este novo paradigma e garantir que Portugal permanece na vanguarda da revolução tecnológica do setor que está a acontecer a nível europeu e global, a Fraunhofer Portugal vai impulsionar uma parceria estratégica que promete servir de estímulo à transformação do setor agroindustrial em Portugal", sustenta.

Criada em 2008 no Porto pela Fraunhofer-Gesellschaft e pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã, a Fraunhofer Portugal é uma associação sem fins lucrativos reconhecida pelo Estado Português como Pessoa Coletiva de Utilidade Pública cuja missão é "promover a investigação aplicada com o intuito de fomentar o desenvolvimento económico e dar resposta a um conjunto de necessidades da população".

Constituído no mesmo ano, o Fraunhofer Portugal AICOS é o primeiro centro de investigação da Fraunhofer em Portugal e resulta de uma parceria estratégica entre a Fraunhofer-Gesellschaft e a Universidade do Porto.

O Fraunhofer Portugal AICOS atua nas áreas do "Ambient Assisted Living" (AAL) e das Tecnologias de Informação e Comunicação para o Desenvolvimento (ICT4D), sendo a investigação ali desenvolvida direcionada prioritariamente para os idosos e as populações de países em desenvolvimento, com vista à criação de "soluções tecnológicas inovadoras e intuitivas e facilitar o acesso às TIC".

"Interação Pessoa-Computador", "Processamento de Informação" e "Computação Autónoma" são as três principais áreas onde o Fraunhofer Portugal AICOS tem competências científicas.