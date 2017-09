Francisco Lufinha acaba travessia de 1.646 quilómetros entre Açores e continente

Ao lado da alemã Anke Brandt, com quem conseguiu bater o recorde da maior travessia oceânica em dupla, na distância de 1.646 quilómetros, o kitesurfer não escondeu que a receção em festa da família e de muitos amigos "foi, de longe, a melhor parte", após as várias dificuldades com o vento que a equipa enfrentou neste percurso.

"É incrível. Muito obrigado a todos. Estamos há 10 dias no mar numa coisa que podia ter durado quatro ou cinco dias. Ficámos sem vento no mar a boiar no mesmo sítio. Ter esta multidão querida a puxar por nós é inacreditável", afirmou, citando o "vento fraco" e algumas "avarias" no barco da tripulação de apoio como os maiores problemas.

O ponto de partida desta jornada ocorreu em 04 de setembro, em Ponta Delgada, assinalando assim o quarto e último passo do projeto "Portugal é Mar", iniciado por Francisco Lufinha em 2013 e que teve como objetivo a ligação do território português em kitesurf. Para trás ficaram as ligações Porto-Lagos, em 2013, Selvagens-Funchal, em 2014, e Lisboa-Madeira, em 2015.

Apesar dos diversos obstáculos que a comitiva teve de superar, Francisco Lufinha lembrou também alguns momentos positivos e que reforçaram a sua paixão pelo mar: "O feeling de andar à noite no mar, com o reflexo da lua cheia, é espetacular. Sentia-me um Vasco da Gama. É uma sensação sem preço e é por isso que eu faço isto, por esta paixão pelo mar".

Paralelamente, o kitesurfer identificou a quantidade de lixo e plástico encontrados na água como um "problema sério" e que esta preocupação poderá estar na base dos seus próximos projetos para o futuro.

Presente na receção esteve também a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, que se mostrou emocionada com o feito de Francisco Lufinha e de Anke Brandt, agradecendo o exemplo de dedicação ao mar para as novas gerações.

"É um feito notável a vossa determinação, o amor pelo mar e pelos desafios. Fazes mais pela atração do mar relativamente a esta nova geração do que não sei quantas conferências que possamos fazer. Só posso agradecer em nome do Governo e do Estado", declarou.

A governante assinou ainda um mapa com o desenho das diferentes travessias de Francisco Lufinha no projeto "Portugal é Mar", colocando um simbólico ponto final na odisseia de quatro anos do kitesurfer português.