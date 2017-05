"Francisco e Jacinta canonizados pelo Papa Francisco" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental noticia, com destaque fotográfico, que a cerimónia de canonização dos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto constituiu o ponto alto das comemorações do Centenário das Aparições da Cova da Iria.



"Acidente na Ribeira Grande provoca 4 feridos", "Santander abdica de espaços em Ponta Delgada", "Pelo menos 13 cegos precisam de bengala" e "Micaelenses festejam 'tetra' do Benfica" são os outros títulos de primeira página do Açoriano Oriental.