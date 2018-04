Francisco Coelho é o novo presidente da Associação Nacional de Turismo

Os principais objetivos deste mandato, recorda uma nota de imprensa da ANT enviada a esta redação, prendem-se com a vontade de "afirmar a componente regional do turismo, dignificar as suas organizações e colocar na ordem do dia a descentralização no setor".

Citado pela mesma nota Francisco Coelho afirma que “é prioritário dar início a um diálogo com o Estado para transferir para as organizações regionais competências e meios atualmente concentrados na Administração Central, nomeadamente a nível da promoção turística, de forma a evitar a dispersão, duplicação e multiplicação de intervenções e desperdício de recursos”.

A tomada de posse dos novos corpos sociais da ANT decorre no dia 9 de maio, às 18h00, na sede da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa.