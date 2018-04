FPF vai organizar campeonato de sub-23 em séries regionais em vez de I e II Liga

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai organizar o campeonato nacional de sub-23 por séries regionais, em vez de duas ligas, validando a proposta do Leixões, disse esta terça-feira à Lusa o presidente da SAD do clube, Paulo Lobo.

O presidente da SAD do clube de Matosinhos disse ter recebido esta terça-feira da FPF a "aprovação da proposta" feita pelos clubes da II Liga Leixões, Oliveirense, Real Massamá e Cova da Piedade, quanto ao modelo competitivo para a competição, a iniciar em 2018/19.

"A FPF compreendeu os nossos argumentos e vai enveredar pela constituição de séries regionais, dependendo o seu número da quantidade de clubes inscritos", disse o líder do futebol profissional do Leixões.

Com 35 clubes em prova nas competições profissionais - a que acrescem cinco equipas B -, será a "quantidade de inscritos a definir a divisão geográfica, que no caso de serem 20, será Norte e Sul, e no caso de 30 ou mais Norte, Centro e Sul", explicou Paulo Lopo.

"Com isto, não só reduzimos os custos com as deslocações como abrimos a porta para que a formação dos clubes da Zona Sul, normalmente menos apoiadas, por exemplo, ao nível das câmaras municipais, possa também desenvolver-se", acrescentou.

Ainda na expectativa para saber qual vai ser a realidade em termos desportivos da nova competição da FPF, os clubes signatários da proposta pretendem ainda "uma tolerância de dois anos sobre a exclusividade dos jogos serem disputados em campos de relva natural".

"Há clubes, como o Leixões, que sentem dificuldades para encontrar campos que não sejam de relva sintética, pelo que vamos pedir à FPF essa tolerância, a fim de ganhar tempo, enquanto se tenta resolver a falta de relvados naturais", concluiu Paulo Lopo.