FPF anuncia jogo entre Portugal e Suécia no estádio dos Barreiros, no Funchal

A seleção portuguesa de futebol vai disputar o jogo de preparação frente à Suécia no estádio dos Barreiros, no Funchal, em 28 de março, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



"A nossa seleção principal não joga na Madeira há quase 16 anos e esta era uma prenda que há muito procurávamos dar aos madeirenses. Sabemos bem do afeto incondicional que nos devotam e ao nosso capitão Cristiano Ronaldo, que, pela primeira vez, vai poder representar a seleção junto aos seus conterrâneos”, afirmou o presidente da FPF, Fernando Gomes, para quem este regresso constituirá “um momento de grande felicidade para os madeirenses, que tanto vibram com a seleção”.

Antes da deslocação ao Funchal, a 25 de março, a equipa das 'quinas’ defrontará a Hungria no Estádio da Luz, em jogo de qualificação para o Mundial2018.

Quem também não escondeu entusiasmo por receber no estádio dos Barreiros a seleção nacional foi o presidente do Marítimo, Carlos Pereira: “Com o forte investimento feito nas obras de remodelação, a Madeira pode finalmente ter essa honra, e os madeirenses merecem-na. O nosso esforço será recompensado.”

O dirigente maritimista sublinhou a importância da partida para os interesses da Região Autónoma da Madeira: “Sabendo que a Madeira vive do turismo, acolher um jogo entre Portugal e Suécia vem de encontro aos interesses do Governo Regional. Temos um palco de excelência e todas as condições para que seja um grande espetáculo.”

O mesmo sentimento expressou o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, que se “congratula com a escolha da FPF” e que não tem dúvidas de que todos os madeirenses e portosantenses “receberão com entusiasmo os campeões europeus e desejarão as maiores felicidades na preparação para o Mundial da Rússia”.

Já o presidente da Associação de Futebol da Madeira, Rui Marote, disse que a presença da seleção no Funchal será especial, “ainda mais depois de Cristiano Ronaldo ter recebido mais um galardão que o consagra como o melhor jogador do mundo” e lembrou a promessa feita, e cumprida, por Fernando Gomes na inauguração da nova bancada do Estádio do Marítimo, em dezembro último, de aqui realizar um jogo da seleção principal.

O recinto que irá acolher o Portugal-Suécia tem capacidade para 10.600 espetadores e quatro bancadas novas e cobertas, depois de sujeito a obras de remodelação em todos os espaços, que o classifica como de classe 1 nas categorias dos estádios de futebol.