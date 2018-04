Formações na área do acolhimento residencial de crianças e jovens nos Açores

De igual modo, acrescenta a nota informativa, "procura proporcionar a troca de experiências e a partilha de metodologias de intervenção entre os diversos intervenientes, indo ao encontro do objetivo estratégico de qualificação da intervenção e da melhoria contínua da promoção dos direitos e proteção das crianças e jovens em situação de acolhimento residencial". Os encontros vão contar com a presença de profissionais das equipas técnicas e educativas que constituem a Rede Regional de Acolhimento Residencial de Crianças e Jovens e de elementos das direções das instituições de enquadramento, além de técnicos e responsáveis do Instituto da Segurança Social dos Açores.



Esta iniciativa, pode ler-se numa nota de imprensa do executivo açoriano, "tem como tema 'Acolhimento Residencial nos Açores: Perspetivar o Futuro com Autonomia' e visa estimular as competências teóricas e práticas no domínio da preparação dos jovens acolhidos, no sentido de uma autonomia plena após a saída do sistema de acolhimento".