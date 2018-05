Formação para 'Museus e Públicos com Necessidades Especiais'

O Núcleo de Santo André do Museu Carlos Machado vai acolher , entre 28 e 30 de maio, a realização de uma formação intitulada “Museus e Públicos com Necessidades Especiais”, informa o Governo Regional.

Esta formação, dá conta uma nota do gabinete de comunicação do executivo açoriano,"destina-se a técnicos e mediadores culturais com atividades nos Serviços Educativos de Museus e Bibliotecas, quer estejam ou não sob a tutela da Direção Regional da Cultura".

A iniciativa, orientada por Miguel Horta, terá uma duração de 15 horas (das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00) e pode ser frequentada por um máximo de 25 participantes.

Os interessados devem inscrever-se até 13 de maio através do endereço eletrónico https://goo.gl/forms/kw1o7XB7clCnixg23.