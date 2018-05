Formação especializada da Proteção Civil chega a mil formandos até abril

Rui Luís falava à margem da abertura da Exposição de Meios da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Faial, no âmbito das comemorações do seu 106.º aniversário.A Exposição de Meios, patente em frente ao Quartel da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Faial, contou com a presença do Grupo Cinotécnico de Busca e Salvamento, do Grupo de Salvamento Aquático e da Equipa de Salvamento em Grande Ângulo, e incluiu a realização de um curso de 'Mass Training' em Suporte Básico de Vida.

Na ocasião, o titular da pasta da Proteção Civil salientou que há equipas especializadas em toda a Região, em diversas áreas distintas, para além do combate a incêndios e da emergência médica.

“Independentemente da natureza das ocorrências, nunca é demais frisar que, em permanência, ano após ano, há um conjunto de meios humanos e recursos técnicos que estão em constante alerta e que esse facto traz custos e empenho profissional” afirmou Rui Luís