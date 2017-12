Formação de bombeiros é "indispensável à prontidão de resposta em situações de catástrofe"

Na cerimónia, Rui Luís afirmou que esta aposta não é "supérflua ou dispensável", uma vez que assegura a continuidade dos cursos e recertificações das corporações existentes nos Açores, avança nota de imprensa do Governo Regional.

De acordo com a mesma fonte, os exemplos apontados pelo secretário regional que comprovam a importância dos bombeiros açorianos centraram-se nos acontecimentos mais recentes, destacando principalmente as "forças avançadas de intervenção nas situações de emergência ou catástrofe", como "o auxílio à população de Santa Maria aquando da passagem do furacão Ophelia e a participação no combate às chamas no território nacional, onde participaram bombeiros de várias corporações dos Açores".

A Equipa de Manobras dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, homenageada nesta cerimónia, conquistou o primeiro lugar no Concurso Internacional de Manobras, que decorreu, em julho, na Áustria, sendo que também este ano, em setembro, uma equipa dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória venceu o Campeonato Mundial do Trauma, disputado na Roménia.

Na sua intervenção na cerimónia, Rui Luís elogiou os elementos da equipa por terem “representado uma corporação inteira num evento internacional”, mas também por terem “elevado o nome da Região Autónoma dos Açores” com a sua participação, afirmando ainda que “estes concursos refletem-se numa mais-valia formativa para as associações humanitárias de bombeiros, para todos os homens e mulheres que dão o seu contributo diário em prol do bem-estar do outro".

De acordo com a informação do Governo Regional, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores desenvolveu este ano cerca de oito dezenas de ações de formação, em áreas como Salvamento e Desencarceramento, Suporte Básico de Vida e Salvamentos em Grande Ângulo, abrangendo 778 bombeiros de todas as corporações da Região.