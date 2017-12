Força Aérea transportou sábado duas crianças doentes dos Açores para Lisboa

A Força Aérea anunciou que realizou o transporte médico de duas crianças no sábado, véspera de Natal, da ilha Terceira, no arquipélago dos Açores, para Lisboa, devido à necessidade de “cuidados médicos urgentes e especializados”.

Em comunicado, a Força Aérea apenas precisou tratar-se de crianças de 3 e 13 meses e que foi utilizada uma aeronave Falcon 50.

“Mais uma vez, as características do Falcon 50 foram fundamentais para o sucesso da missão, principalmente pela possibilidade de reconfigurar o interior do avião, de modo a dar resposta a solicitações mais complexas, e pela velocidade que permite atingir em operação”, lê-se na comunicação.