Força Aérea resgata idosa de fajã, em São Jorge

A Força Aérea Portuguesa resgatou hoje uma mulher de 83 anos, que necessitava de assistência médica e se encontrava numa zona de difícil acesso, na Fajã do Ouvidor, na ilha de São Jorge, nos Açores.

“A senhora foi resgatada entre as 15:25 e as 16:25 e posteriormente transportada para a Base Aérea n.º 4, onde aguardava uma ambulância e veículo da SIV (Suporte Imediato de Vida), para a acompanharem até ao Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira”, adiantou a Força Aérea, em comunicado de imprensa.

A vítima teve de ser resgatada por um helicóptero EH-101 MERLIN, da Esquadra 751 “Pumas”, por se encontrar “num local com impossibilidade de extração por mar ou terra”.

Segundo a Força Aérea, “as condições atmosféricas no local do resgate eram controversas”, mas já se encontravam no local a Polícia Marítima e a Proteção Civil.

“A tripulação do helicóptero EH-101 MERLIN foi ativada às 14:12 e descolou da Base Aérea nº4, nas Lajes, às 14:50, com uma equipa médica militar a bordo”, acrescenta o comunicado.

O Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Aéreo das Lajes (RCC Lajes) conduziu as operações aéreas, após o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (Marinha) ter solicitado o empenhamento de meios.