Fonte do Bastardo vence Tricolorul na primeira mão dos 16 avos de final da Taça Challenge

A Fonte do Bastardo venceu na quarta-feira, por 3-1, a equipa romena Tricolorul LMV Ploiesti, na primeira mão dos 16 avos de final da Taça Challenge de voleibol.



A jogar em casa, na Praia da Vitória, nos Açores, a equipa campeã nacional venceu pelos parciais 24-26, 25-13, 25-22 e 26-24, estando a segunda mão da eliminatória agendada para 21 de dezembro, na Roménia.

O primeiro 'set' foi disputado ponto a ponto, com o Tricolorul na frente até aos 13-12, mas sempre por vantagens mínimas.

A Fonte do Bastardo conseguiu passar para a frente e chegou aos 22-20, mas arriscou demasiado nas jogadas seguintes, acabando por oferecer dois pontos aos romenos, que empataram e assumiram a liderança até aos 26-24.

No segundo parcial, a equipa açoriana entrou mais forte, distanciando-se a partir dos 6-5, com três 'ases' seguidos de Caique Silva.

A equipa da Roménia cometeu vários erros e permitiu que o adversário se isolasse na frente do marcador, chegando a ter mais de 10 pontos de vantagem (18-7).

A Fonte do Bastardo venceu, sem dificuldades, o segundo parcial por 25-13, mas o Tricolorul não baixou os braços e voltou a dar luta no terceiro 'set', que, à semelhança do primeiro, foi mais equilibrado.

Os romenos estiveram mesmo a liderar na maior parte do tempo, ainda que por curta vantagem, mas, no final do parcial, a equipa da casa deu a volta ao resultado (22-21), vencendo por 25-22.

A ganhar por 2-1, a equipa dos Açores entrou mais confiante no quarto 'set', aumentando a vantagem sobre os visitantes.

O resultado parecia estar decidido aos 16-10, mas o Tricolorul surpreendeu o adversário, recuperando pontos até alcançar a liderança (21-20).

Os últimos minutos do parcial foram disputados ponto a ponto, com os romenos a ameaçar levar o jogo à 'negra', mas a Fonte do Bastardo acabou por vencer por 26-24.