Fonte do Bastardo é o novo campeão nacional de voleibol

A equipa de voleibol da Fonte do Bastardo sagrou-se esta tarde, em Lisboa, campeão nacional da temporada 2015/2016, ao vencer o Benfica por 2-3, no quinto e último jogo da final



No pavilhão da Luz, em Lisboa, a Fonte do Bastardo venceu o Benfica 'na negra' no quinto e último jogo da final.

A formação da Praia da Vitória levou a melhor sobre o conjunto 'encarnado' por 2-3, com os parciais de 28-30, 25-19, 20-25, 25-19 e 15-13.

Nos primeiros quatro jogos da final, as duas formações tinham triunfado nos seus jogos caseiros.

Este é o segundo título de campeão nacional conquistado pela equipa da Fonte do Bastardo, repetindo em 2015/2016 o êxito alcançado em 2010/2011.

*Notícia atualizada às 17h00