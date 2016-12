Fonte Bastardo vence SC Caldas e junta-se a Benfica na final da Taça de voleibol

O Fonte Bastardo vai disputar a final da Taça de Portugal de voleibol com o Benfica, depois de ter vencido hoje o SC Caldas por 3-0, em jogo disputado na Figueira da Foz.



A equipa açoriana venceu com alguma 'folga' os dois primeiros ‘sets', por 25-17 e 25-18, mas no último (27-25) teve de aguentar a excelente réplica da formação das Caldas da Rainha, que era a ‘outsider’ das meias-finais, disputadas esta tarde no pavilhão Jorge Galamba Marques.

O Fonte Bastardo, vencedor por uma vez da Taça de Portugal, em 2012/13, vai jogar no domingo a final com o Benfica, detentor do troféu e que venceu antes o Castelo da Maia por 3-1.

O tricampeão nacional Benfica, que no início do mês garantiu a presença nas meias-finais da Taça Challenge, tem demonstrado uma superioridade a toda a prova a nível interno.

Primeiro classificado na fase regular, apenas com uma derrota em 22 jogos, sofrida frente ao Fonte Bastardo (segundo classificado), por 3-2, na Luz, o Benfica assegurou a presença na ‘final four’, ao eliminar nos quartos de final o Madalena (3-0) e nos ‘oitavos’ o Ginásio (3-0).

O Fonte Bastardo venceu, nos quartos de final o Vitória de Guimarães (3-0) e nos ‘oitavos’ o Sporting de Espinho (3-1), que já ergueu o troféu por 11 vezes, apenas menos quatro do que o Benfica (15).

A final disputa-se domingo às 15:00, no pavilhão Jorge Galamba Marques, na Figueira da Foz.