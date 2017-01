Foi um "gigante do século XX português" afirma Vasco Cordeiro

O presidente do Governo dos Açores, o socialista Vasco Cordeiro, considerou o ex-chefe de Estado Mário Soares, que este sábado morreu, como "um gigante do século XX português" e destacou o seu papel nas autonomias regionais.



"A importância da figura do doutor Mário Soares torna este um momento de uma perda incalculável para o nosso país, pelos valores que defendeu, antes e depois da democracia no nosso país, pela forma como se comprometeu com esse combate, dando um exemplo de empenhamento, o impacto que teve também no moldar do Portugal democrático, todos estes factos tornam o doutor Mário Soares num gigante do século XX português", afirmou Vasco Cordeiro, no Palácio de Santana, em Ponta Delgada, ilha de São Miguel.

O presidente do executivo regional, também líder do PS/Açores, apontou ainda o papel do antigo Presidente da República nas autonomias regionais.

"O facto é que é sob a liderança do doutor Mário Soares que o Partido Socialista, maioritário na Assembleia Constituinte, aprova também na Constituição este modelo de descentralização política que são as autonomias regionais e essa importância é algo que também diz muito quer aos açorianos, quer aos madeirenses", acrescentou Vasco Cordeiro.

Para Vasco Cordeiro, "pelo seu exemplo, pela dedicação que constituiu toda a sua vida ao país, pela forma como se envolveu nos combates pela liberdade, pela democracia, por aquilo em que acreditava e que foi consagrado para benefício de todos, é uma figura inspiradora" para os portugueses.

O chefe do Governo dos Açores acrescentou ter tido "o privilégio" do apoio expresso de Mário Soares quando, em 2012, se candidatou, pela primeira vez, à presidência do executivo regional.

"É algo que me toca, também muito, e que recordo sobretudo neste momento", declarou Vasco Cordeiro, que expressou condolências à família e anunciou que uma delegação do Governo Regional e outra do PS/Açores estarão presentes no funeral do antigo Presidente da República.