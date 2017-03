Flores e Corvo sob aviso laranja devido a agitação marítima na próxima terça-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) lançou um aviso laranja para as ilhas do grupo ocidental do arquipélago dos Açores, para terça-feira, devido à agitação marítima.



Segundo o IPMA, o aviso laranja para as ilhas das Flores e Corvo estará em vigor entre as 03:00 horas locais (mais uma em Lisboa) e as 22:00 horas de terça-feira sendo que as mesmas ilhas já estão sob aviso amarelo, devido a agitação marítima, entre 21:00 de segunda-feira e as 03:00 de terça-feira.

Ainda para as ilhas do grupo ocidental há um aviso amarelo referente ao vento entre as 18:00 desta segunda-feira e as 12:00 de terça-feira.

Para as ilhas do grupo central (São Jorge, Pico, Faial, Terceira e Graciosa) o aviso amarelo para agitação amarelo vigora entre as 06:00 e as 22:00 de terça-feira.

O serviço regional da Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, através do IPMA, informa que a previsão para o "aumento da agitação marítima e do vento", particularmente nas ilhas do grupo ocidental e central do arquipélago dos Açores, deve-se a "uma depressão muito cavada centrada a norte do arquipélago".

O aviso laranja é o segundo mais grave de uma escala de quatro e indica situação meteorológica de risco moderado a elevado. Já o aviso amarelo, o terceiro mais grave, indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.