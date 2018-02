FLAD de regresso a São Miguel para orientar empreendedoras

A Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) vai estar a promover, esta quinta-feira, a segunda edição do programa Corporate Mentoring, no Hotel Azor, em Ponta Delgada.

A iniciativa decorre no âmbito do programa 'Connect to Success' e vai permitir que sete empreendedoras açorianas recebam o apoio de sete parceiros corporativos, nomeadamente da Cybermap, Finançor, Grupo Bensaúde, Grupo Marques, INSCO, NOS Açores e SATA.

Serão, portanto, essas as sete instituições que durante um ano irão providenciar às empreendedoras do arquipélago "know-how e orientação" para a correta condução das suas empresas emergentes, pode ler-se numa nota de imprensa.





No mesmo dia, irá também ser lançada a primeira edição do programa de MBA/Masters Consulting Açores, em parceria com a Faculdade de Economia e Gestão da Universidade dos Açores (FEG), que organizou quatro equipas de alunos para "apoiar quatro empreendedoras, durante o período de dois trimestres".