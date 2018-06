Fisioterapeutas entregam petição com 22 mil assinaturas para criar Ordem

As mais lidas

A criação da Ordem dos Fisioterapeutas foi aprovada na generalidade no Parlamento em 20 outubro de 2017, aguardando agora a aprovação na especialidade na Comissão Parlamentar do Trabalho. Na consulta pública chegaram aos deputados quase 300 pareceres nacionais e internacionais, 92% dos quais a pronunciarem-se a favor da criação da Ordem, segundo a associação.

Além das 22 mil assinaturas, os fisioterapeutas irão entregar aos deputados diversa documentação, incluindo “A Fisioterapia no contexto do Sistema Nacional de Saúde”.

Portugal tem mais de 11 mil fisioterapeutas, 1.350 dos quais estão no Serviço Nacional de Saúde, representando a terceira profissão de saúde no país, a seguir aos enfermeiros e aos médicos, refere a associação.

João Valeriano, que faz parte do grupo que promoveu a recolha de assinaturas, explica, por seu turno, que a Ordem “não é contra ninguém, nem pretende entrar nos terrenos de outros”, apenas tem de cumprir os seus fins de “garantir e fiscalizar o acesso qualificado à profissão e autorregulá-la”.

“A ausência de orientações técnicas e de boas práticas com efeito normativo para a profissão, algo que só uma Ordem profissional pode fazer, deixa os fisioterapeutas desprotegidos em muitos contextos de trabalho”, tendo como consequência “limitações que, muitas vezes, os fisioterapeutas têm para gerir o tempo das intervenções que realizam”, sublinha Emanuel Vital.

“Os milhares de assinaturas que vamos entregar aos deputados, mais do que a aspiração de uma classe a que a sua profissão seja regulada, representam a vontade dos portugueses de que aos fisioterapeutas devem ser dadas condições para prestarem cuidados de qualidade e em segurança”, afirma o presidente da APFISIO, Emanuel Vital, num comunicado hoje divulgado,

A petição vai ser entregue às 12:00 por um grupo de fisioterapeutas, responsável pela recolha das assinaturas, que conta com o apoio das Associação Portuguesa de Fisioterapeutas (APFISIO) e a sua Comissão Pró-Ordem dos Fisioterapeutas.

