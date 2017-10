Fiscalizadas 200 embarcações e levantados 41 autos em São Miguel

A operação, na madrugada e manhã de segunda-feira, teve incidência especial nas zonas da reserva natural do ilhéu de Vila Franca e reserva da Ribeira Quente.

“Estas ações de patrulhamento e fiscalização no mar têm incidido especialmente sobre as várias zonas de reserva natural, com o objetivo de prevenir e combater a pesca em locais proibidos”, anunciou a Polícia Marítima.