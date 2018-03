Finalistas da Taça de Portugal de futebol conhecidos em 18 de abril

Nessa quarta-feira, o clássico entre Sporting e FC Porto, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, vai ter início às 20:30. Na primeira mão, os ‘dragões’ venceram em casa por 1-0, em 07 de fevereiro, com um golo de Soares.

O primeiro finalista da prova vai sair do embate entre Caldas, sexto classificado da Série D do Campeonato de Portugal, e Desportivo das Aves, 13.º classificado da I Liga, que se defrontam a partir das 18:30, nas Caldas da Rainha, depois do triunfo caseiro dos avenses na primeira mão, por 1-0, em 28 de fevereiro.

A final da Taça de Portugal vai ser disputada em 20 de maio, no Estádio Nacional, em Oeiras.