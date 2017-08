Fim de semana da biodiversidade em reserva florestal de recreio da Cancela do Cinzeiro

A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) promove a 26 e 27 de agosto um fim de semana da biodiversidade, na reserva florestal de recreio da Cancela do Cinzeiro, concelho do Nordeste.

Este evento integra-se no programa Ciência Viva no Verão e conta com o apoio da Direção Regional dos Serviços Florestais e pretende proporcionar aos participantes um maior contacto com a natureza, dando a conhecer as terras do Priolo.

O priolo é uma ave endémica e protegida da ilha de São Miguel que vive na serra do Tronqueira.