Greve total foi desconvocada, mas o sindicato manteve a greve às assistências, o que pode levar ao cancelamento de voos se um tripulante faltar e não houver substituto. Este é o destaque do Açoriano Oriental de sábado, 20 de agosto de 2017.

O destaque fotográfico do jornal vai para a terceira vitória consecutiva do Santa Clara no arranque da II Liga.



"Mar e agricultura no 'lobby' em Bruxelas" e "Nove empresas criadas por semana na Região" são outros destaques do jornal.