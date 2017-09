Filme "The captain", coproduzido por Paulo Branco, premiado em San Sebastián

O filme "The captain", coproduzido por Paulo Branco, venceu hoje o Prémio do Júri para a Melhor Fotografia no Festival de San Sebastián, em Espanha, informou a produtora Alfama Films

O júri oficial do festival, presidido pelo ator John Malkovich, destingiu a fotografia a preto e branco de Florian Ballhaus.

Com estreia prevista em Portugal em março, "The captain" ("O capitão", em tradução livre), do realizador alemão Robert Schwentke, conta a história de Willi Herold, um soldado desertor do exército alemão antes do final da Segunda Guerra Mundial.

O filme, coproduzido pela Alfama Films, de Paulo Branco, foi exibido em competição no Festival de San Sebastián, que hoje termina, após a estreia mundial no Festival de Toronto, no Canadá.

Em competição no festival basco estão três filmes portugueses: "Spell Reel", de Filipa César, "Flores", de Jorge Jácome, e "De madrugada", de Inês de Lima Torres.

A imprensa especializada decidiu distinguir em San Sebastián a comédia "The disaster artist" (O artista do desastre, em tradução livre), do norte-americano James Franco, com o Prémio Feroz Zinemaldia.

Os principais prémios do Festival de Cinema de San Sebastian, incluíndo a Concha de Ouro de melhor filme, serão anunciados hoje à noite, na Gala de Encerramento, que terá início às 21h00 locais.