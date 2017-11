Filme inspirado nos Açores distinguido na Suíça com o Promotional Award

"Este é já o quarto prémio que o filme recebe, depois dos que recebeu em Portugal, na Croácia e Espanha", refere a mesma fonte. A curta-metragem "Flores" acontece num cenário de crise natural nos Açores, provocada por uma praga de hortênsias. Fundado em 1997, o Festival de Curtas de Winterthur é o mais importante dos festivais do género na Suíça e um dos mais prestigiados a nível mundial, cabendo-lhe as nomeações suíças para os prémios BAFTA e OSCAR de melhor curta metragem. De acordo com a agência, o valor do prémio Promotional Award é de 10.000 francos suíços (cerca de 8.609 euros, à taxa de câmbio atual), tendo o júri da competição considerado o filme "um trabalho excecional que combina elementos de 'mockumentary', crítica sócio-política e considerações ecológicas agrupadas em torno da representação tátil e humanista de uma relação". Refere também que o júri "ficou ainda impressionado com a singularidade da voz do realizador e do seu forte olhar cinematográfico".