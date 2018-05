Filipa Fagundes eleita Miss Queen Açores

A terceirense Filipa Fagundes, de 18 anos, foi eleita Miss Queen Açores, no concurso que decorreu, este sábado, no concelho da Povoação.

De acordo com uma nota de informativa municipal, a jovem "arrecadou ainda o título de fotogenia, vai participar na final do concurso Miss Queen Portugal que acontece no mês setembro em Viana do Castelo".



Por seu turno, Carolina Aguiar, de São Miguel, e Cristina Carvalho, do Faial, foram coroadas primeira e segunda Damas, respetivamente.

Neste concurso, composto por 15 concorrentes, "foram ainda distinguidas com os títulos de Miss Simpatia, Mariana Pimentel de Ponta Garça - São Miguel; Miss Popular, Isabella Silva, da ilha Terceira; Miss Zumba, Mariana Rodrigues, de São Miguel e Miss Facebook cujo título foi partilhado por Érica Rodrigues, de Santa Maria e Carolina Aguiar, de São Miguel que acumulou o título de 1ª Dama", acrescentou a mesma nota de imprensa.

O concurso Miss Queen Açores 2018 foi, uma vez mais, organizado pelo Mira Mar Sport Clube e apoiado pela Câmara Municipal da Povoação.