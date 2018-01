Filhos da Terra iniciam segundo curso de viola na Ribeira Chã

A partir do dia 10 de fevereiro, a Associação Filhos da Terra na Ribeira Chã leva a efeito o segundo curso inicial de viola, que estará destinado a ensinar todos os interessados, sejam eles jovens ou adultos.

O curso, que terá lugar na sede da associação, irá decorrer aos sábados, entre as 14h30 e as 16h30, sob a orientação dos próprios músicos dos Filhos da Terra e com a colaboração pontual de outros formadores externos.

Todos os interessados poderão fazer uma pré-inscrição através do telemóvel 963362213, ou por via do email grupofilhosdaterra@gmail.com.