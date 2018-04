Filho da Mãe apresenta novo álbum em maio nos Açores

O primeiro concerto de apresentação de “Água-Má” está marcado para 08 de maio, no Teatro Maria Matos, em Lisboa, de acordo com o agenciamento do artista, num comunicado hoje divulgado.

A 09 de maio, o músico atua no Ateneu Comercial do Porto, passando depois pelo Arquipélago dos Açores, com concertos no Faial, a 18 de maio, e em Ponta Delgada, a 19, e por Aveiro, no Teatro Aveirense, a 24 de maio.

Filho da Mãe (Rui Carvalho) esteve em março na ilha da Madeira, em residência artística, numa “casa oitocentista”, para terminar o novo disco.

“Embora seja tocado à ‘punk-rock’ - é a minha maneira de tocar porque não tenho formação clássica -, as coisas são bastante clássicas de um certo ponto de vista”, contou, em declarações à Lusa em março.

Desde o primeiro disco, editado em 2011, que o músico tem “gravado sempre em residências, ou algo parecido”.

O álbum de estreia, “Palácio”, foi gravado “em casa de um amigo, Makoto Yagyu [dos Riding Pânico e PAUS], que acabou por produzir o disco, cheio de amigos à volta e festas, a lidar com aquilo que ia acontecendo”.

O segundo, “Cabeça” (2013), foi gravado em Montemor-o-Novo, o terceiro, “Mergulho” (2016), no Mosteiro de Santo André de Rendufe, em Amares.

“Tenho uma ideia do que quero no disco e depois acabo por compor num sítio, e o sítio acaba, de alguma maneira, por influenciar”, referiu.

“Água-Má”, o quarto disco de originais do músico, começou a ser gravado em Lisboa, no estúdio HAUS. “Acabei por não sair de lá com o disco, ainda com algumas ideias indefinidas para voltar, e, de repente, apresenta-se esta ideia da Madeira. Eu acabo quase por estar a fazer uma produção de um disco profissional e vir gravar para uma casa na Madeira, onde seria lógico fazer a pré-produção”, referiu.

“Água-Má” é editado no início de maio pela Lovers & Lollypops. Entretanto, já se pode ouvir o tema de apresentação do disco, “Nem Chuva, Nem Cães”, na página da Lovers & Lollypops, na plataforma ‘online’ bandcamp.