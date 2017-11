Figura maior da música tradicional do Pico celebrou cem anos de vida

O picoense foi fundador do Grupo Folclórico da Casa do Povo - justamente o mais antigo dos Açores – e foi responsável pela formação musical de dezenas de madalenenses, na escola criada e dirigida pelo mesmo na Candelária.

Como tal, a Câmara Municipal da Madalena e a Junta de Freguesia da Candelária fizeram questão de, não apenas assinalar o aniversário de José da Rosa de Lemos, mas também de homenagear o seu contributo para o desenvolvimento das artes locais.

De acordo com uma nota de imprensa da autarquia, a cerimónia contou com vários momentos marcantes, como a colocação da placa toponímica, perpetuando nas ruas da freguesia a respetiva memória, e houve ainda espaço a uma sessão solene que contou com a atuação do grupo folclórico da Casa do Povo da Candelária e da Tuna de Cordas da Casa da Música.