FIFA vai a Madrid para analisar crise na federação espanhola de futebol

Fontes da FIFA, citadas pela agência EFE, confirmam a iniciativa e recordam que "segundo os estatutos do organismo, todas as federações devem gerir os seus assuntos de forma independente e assegurar que não aconteça qualquer ingerência nos assuntos internos por parte de terceiros".

A RFEF passa por um processo conturbado após o presidente suspenso, Angel Maria Villar, se ver envolvido num escândalo de corrupção. Recentemente, o Conselho Superior dos Desportos de Espanha, dependente do governo, mostrou-se favorável a novas eleições, o que levou a FIFA a intervir.

A federação espanhola esteve sob ameaça de suspensão em 2008, com risco de não participação no Euro, que acabaria por vencer. Agora, a situação parece ser menos tensa e há consenso quanto á participação da seleção no Mundial da Rússia - a próxima reunião conciliatória não tem a suspensão na agenda, garante a FIFA.

Angel Maria Villar dirigiu a RFEF por 29 anos, até ser detido em julho passado por ser suspeito de ter montado uma larga rede de corrupção no futebol espanhol. No seguimento, O CSD suspendeu Villar por um ano, sendo substituído por Juan Luis Larrea.

Em novembro, Luis Rubiales, antigo dirigente do sindicato dos jogadores, avançou com uma moção de censura contra a presidência da RFEF, com o objetivo assumido de ser eleito presidente depois da análise dessa moção, em 16 de janeiro próximo.

Em paralelo, o Conselho de Estado deve decidir sobre um requerimento do Tribunal Administrativo do Desporto espanhol, a pedido do CSD, a pedir novas eleições por possíveis irregularidades na última reeleição de Villar, este ano.