"Fiesta" latina na passagem do Red Bull Cliff Diving pelos Açores (vídeo)

O colombiano Orlando Duque (42 anos) e a mexicana Adriana Jiménez (32 anos) conquistaram a segunda etapa do circuito mundial, que se realizou durante o fim de semana no ilhéu de Vila Franca do Campo.



Esta foi a nona vitória de Duque no circuito mas a primeira em São Miguel e logo após um ano de 2016 difícil, afetado por lesões. Com a vitória no ilhéu da Vila, a lenda viva do Cliff Diving não descarta lutar pelo título mundial, feito que já alcançou em 2009.

Já Jiménez quebrou o enguiço nos Açores, pois ao fim de três anos no campeonato ainda não tinha somado qualquer vitória. Muito feliz pelo feito, a mexicana partilhou os louros com a massagista do circuito mundial e sentiu que recuperou mentalmente depois do acidente na Irlanda.

O Red Bull Cliff Diving World Series 2017 parte agora para a Itália, mas o seu regresso aos Açores já está garantido para o próximo ano.