Festival Tremor arranca esta terça-feira

A quinta edição do festival Tremor vai arrancar esta terça-feira, trazendo até São Miguel um conjunto de 41 concertos, 9 residências artísticas e várias propostas para levar o público a contactar com a cultura, ao mesmo tempo que o faz com a natureza da ilha.

Nomes internacionais como Sheer Mag, Aïsha Devi, Mal Devisa, Miss Red, Snapped Ankles ou Lone Taxidermist passarão pelas 19 salas que, entre Ponta Delgada e Ribeira Grande, servirão de palco para as propostas musicais do cartaz.



A aproximação do festival à comunidade, pode ler--se na mesma nota informativa, será feita "também na forma de residências artísticas que envolverão mais de 200 açorianos na construção e apresentação de espectáculos inéditos".



Além disso, para os mais novos e a família há um programa que conta com duas propostas colaborativas: "Acalanto, que aposta na criação de um espaço de redescoberta das memórias colectivas, e Impromptu, uma performance improvisada que transforma a audiência numa orquestra. Sábado, dia maior do festival, fará tremer a cidade com uma rede de concertos que se espalham pelas ruas, cafés e salas da cidade", dá nota a organização.



Os bilhetes estão à venda por €35, na bilheteira online, FNAC, Worten e nos locais habituais. Nos Açores será possível adquirir ingressos na La Bamba Bazar Store.