Festival Sabores do Mundo no Campo de São Francisco

O evento, que conta com a presença do gastrónomo António Cavaco e irá apresentar pratos emblemáticos da gastronomia açoriana, vai também incluir uma panóplia de pratos de outros lugares como Moçambique, Angola, Guiné, Índia, Espanha, Ucrânia, Brasil, Cabo Verde ou a Ilha da Madeira.

Além das várias apresentações de pratos típicos de vários lugares, o Campo de São Francisco terá ainda muita animação, tanto para miúdos e graúdos.

O Festival Sabores do Mundo, de apoio à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, é promovido pela Junta de Freguesia de São José.

A abertura do festival está agendada para hoje pelas 19h30.