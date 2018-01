Festival Muvi estende-se pelo segundo ano à ilha Terceira

A ilha Terceira, nos Açores, acolhe pela segunda vez uma extensão do Muvi, Festival Internacional de Música no Cinema, com exibições de filmes todas as terças-feiras, até 6 de fevereiro.





Organizada pelo Cine-Clube da Ilha Terceira, a extensão do único festival português de cinema sobre música, decorrerá na sala da Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio dos Artistas, em Angra do Heroísmo.

A partir desta terça-feira, serão exibidos 12 filmes (longas e curtas-metragens) em cinco sessões, pelas 21:00 (hora local, mais uma em Lisboa), adiantou o cine-clube, em nota de imprensa.

A primeira sessão abre com o filme de ficção "Tu", de Hugo Pinto, prémio do júri, na secção Sonetos Cantados - Palco Nacional, seguido do documentário esloveno "LP FilmBuldozer", de VarjaMocnik, e do documentário brasileiro "Sotaque Elétrico", de Caio Jobim e Pablo Francischelli.

No dia 16 de janeiro, o Muvi leva à ilha Terceira o filme de ficção português "78.4: Rádio Plutão", de Tiago Amorim, que recebeu uma menção honrosa do júri, na categoria Sonetos Cantados - Palco Nacional. Segue-se o documentário, também realizada em Portugal, "Escola do Rock Paredes de Coura 2016", de João de Sá, e o filme de ficção da Arménia "Bravo, Virtuoso", de Levon Minasian.

A 23 de janeiro, a Recreio dos Artistas exibe os documentários "Pôr A Minha Vida No Teu Ouvido", de André C. Santos (Portugal), e "AlacránSoyYo", de Juan Sebastián Alvarez (Colômbia, Itália e Cuba), que recebeu o prémio da crítica e dos parceiros, na categoria Odisseias Musicais.

O documentário português "Fantasma Lusitano", de David Francisco e Nuno Calado, que conquistou uma menção honrosa do júri, na secção Odisseias Musicais - Palco Nacional, abre a sessão de 30 de janeiro, acompanhado pelo documentário holandês "De WereldMaaktMuziek", de MargrietJansen.

A extensão do festival encerra a 06 de fevereiro, com os documentários “Diálogos Ou Como O Teatro E A Ópera Se Encontram Para Contar A Morte De 16 Carmelitas E Falar Do Medo", de Catarina Neves (Portugal), e "Clara Estrela", de Susanna Lira e Rodrigo Alzuguir (Brasil).

Criado, em 2014, por Cláudia Correia, Filipe Pedro e Joana Fonseca, membros fundadores da cooperativa cultural FWD COOP CRL, o Muvi apresenta anualmente em Lisboa uma secção competitiva com longas-metragens (Odisseias Musicais), curtas-metragens (Sonetos Cantados) e vídeos musicais (Canções Com Gente Dentro), além dos clássicos relacionados com música (Acordes Históricos).

Na sua quarta edição, em 2017, o festival recebeu a visita de mais de 5.000 pessoas que, durante seis dias, participaram em 200 eventos, entre sessões de cinema, concertos, efemérides, debates, exposições, festas e um filme-concerto solidário.