Festival de música e arte urbana com curadoria de Vhils este mês em Londres

O Festival Iminente, com curadoria do artista Alexandre Farto (Vhils) e da galeria Underdogs, junta arte urbana e música, chegando este mês a Londres, depois de uma primeira edição em Oeiras.



"Um festival de dois dias de arte e música portuguesas explosivas e experimentais, o Iminente traz a alma de Lisboa ao coração de Londres, depois da estreia de sucesso em Oeiras, na região de Lisboa, em setembro de 2016", refere a organização da iniciativa num comunicado hoje divulgado.

O Festival Iminente decorre nos dias 28 e 29 de julho, na The Old Truman Brewery, em Brick Lane.

O festival, curado pelo artista português Vhils e pela galeria lisboeta Underdogs, "não só oferece aos britânicos enlutados do Brexit uma oportunidade de imergirem na mais inovadora música e arte de Portugal, mas também recruta alguns dos artistas mais criativos da Europa para invadirem a capital com os seus melhores trabalhos".

Do cartaz fazem parte os artistas portugueses Add Fuel, AkaCorleone, André da Loba, Bordalo II, Draw & Contra, Halfstudio, ±maismenos±, The Caver, Vhils e Wasted Rita, os britânicos Bem Eine e Sick Boy, o irlandês Conor Harrington e o italiano Pixel Pancho.

A organização promete "peças imersivas e, em alguns casos, políticas, que abordam o estado da Europa e a condição humana atual".

Já no que diz respeito à música, no primeiro dia do festival irão atuar os portugueses DJ Glue, DJ Kking Kong, DJ Big, Francis Dale, Slow J, DJ Ride, Shaka Lion, Batida e o angolano DJ Nigga Fox.

Para o segundo dia estão marcadas as atuações dos britânicos Novelist e LV & Joshua Idehen, os cabo-verdianos Cachupa Psicadélica e Scuru Fitchadu e os portugueses DJ Glue, DJ Big, Chullage, Halloween, Rita Maia e DJ Firmeza.

No festival haverá ainda "roulottes de comida e um bar que só aceitam [pagamentos em] euros".

O Festival Iminente realizou-se pela primeira vez no ano passado nos dias 23, 24 e 25 de setembro no Jardim Municipal de Oeiras e teve lotação esgotada.

No festival foram exibidas obras de artistas como add fuel, Bordalo II, Okuda, Mário Belém, André da Loba e Wasted Rita e atuaram, entre outros, Slow J, Linda Martini, Chullage, Paus, Ana Moura e Dead Combo.

O regresso ao Jardim Municipal de Oeiras já está marcado para os dias 15, 16 e 17 de setembro.