Festival de Marionetas na Lousã com espetáculos, animação e oficinas

O sétimo Festival Marionetas ao Centro começa no sábado, na Lousã, com um programa de uma semana que inclui espetáculos, animação de rua e oficinas.





As primeiras quatro edições do festival, que pela primeira vez acolhe grupos internacionais, foram organizadas no concelho vizinho de Penela, mas, após alguns anos de interregno, a companhia Marimbondo decidiu retomar a iniciativa, na Lousã, em 2015, em conjunto com a Câmara Municipal.

Desta vez, o programa arranca na manhã de sábado, no Mercado Municipal, com animação pela Compañia de Títeres Errantes, de Burgos (Espanha), com a peça "Paseando a Errabundo Pelele".

Ainda nesse dia, às 21:30, a companhia Helenandjohn, do Reino Unido, interpreta a peça "Beginnings" no Cine-Teatro da Lousã, no distrito de Coimbra.

"Encenação de John Mowat com Helen Ainsworth acompanhada à bateria por Kevin Plumb, Beginnings foi galardoado, em 2010, no Festival Internacional de Marionetas de Praga, com os prémios Melhor Produção Original e Melhor Atriz e, em 2012, no Festival Internacional de Marionetas de Cluj, com o diploma Extraordinária Performance Feminina", salienta em comunicado o grupo Marimbondo, fundado há 27 anos, na Lousã, pelo artista alemão Detlef Schaff.

Os espetáculos, "apesar dos diferentes países de origem", são todos apresentados em português "e uma das vertentes do festival de 2017 é terem música ao vivo", acrescenta.

Na segunda e na terça-feira, a companhia brasileira Baldinas Beduinas apresenta a obra "Um Buraco no Céu" aos alunos das escolas do 1.º ciclo do concelho.

Os dois dias seguintes, 24 e 25 de outubro, estão reservados aos alunos da escola básica 1 e 2, que participam num ateliê de construção de marionetas dinamizado pela Companhia de Teatro Experimental de Poiares.

Nos dias 26 e 27, os jardins de infância locais acolhem a peça "Objectosfera", da companhia Marionetas da Feira.

O festival encerra no dia 28, sábado, às 21:30, no Cine-Teatro, com o espetáculo "O Grande Embrulho".

Trata-se, segundo a companhia Marimbondo, de "uma proposta multidisciplinar que alia manipulação de objetos a técnicas circenses", apresentada por Thorsten Grütjen e Gil Abrantes, com ambiente sonoro de saxofone e clarinete.

O sétimo Festival Marionetas ao Centro é apoiado pela Direção Regional de Cultura do Centro e por empresas da Lousã.