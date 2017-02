Festival de cantorias ao desafio nos Remédios

A Associação Cultural e Recreativa dos Remédios, com o apoio da Câmara de Lagoa e da Junta de Freguesia de Santa Cruz vai promover a 12.ª edição de cantorias ao desafio.



A iniciativa decorre de 17 a 19 deste mês e, além dos cantadores da ilha de São Miguel, haverá elementos de outras ilhas.

Da ilha de São Miguel estarão presentes os cantadores João Luís Mariano e Tiago Clara; da ilha Terceira Artur Miranda, Maria Clara e Fábio Ourique e da ilha de São Jorge o cantador Bruno Oliveira.

Como tocadores, o festival contará com Fernando Silva, Marco Silva, Renato Cordeiro e Toni Silva, sendo que no programa consta ainda as atuações do grupo da Conceição da Ribeira Grande, Tradições dos Remédios e do artista Fábio Ourique.