Festival de arte "Tremor", estreia-se hoje com Hip Hop

O festival de arte "Tremor", que tem hoje início na ilha de São Miguel, tem programados mais de 60 eventos durante cinco dias, dedicando a estreia ao Hip Hop açoriano, na vila de Rabo de Peixe.



“A sessão oficial de abertura da 4.ª edição do festival de arte e cultura vai decorrer pelas 19:00 (mais uma hora em Lisboa), na Vila de Rabo de Peixe [concelho da Ribeira Grande]”, afirmou à agência Lusa António Pedro Lopes, codiretor artístico deste evento, revelando que haverá a atuação da “escola de música local e a projeção de um documentário sobre o hip hop açoriano, denominado “AZ-RAP: Filhos do Vento” do Red Bull Media House”.

António Pedro Lopes adiantou que ambas as atividades vão decorrer no armazém de um armador, junto ao porto de pesca, e que a Escola de Música de Rabo de Peixe vai interpretar músicas do 'rapper' açoriano Sandro G.

Até 08 de abril, estão previstos eventos diversos, em mais de 30 espaços espalhados pela maior ilha do arquipélago, como concertos surpresa em locais inesperados, interações com a paisagem, ações de formação, festas de rua e residências artísticas, entre outras iniciativas.

“Trata-se de um sismo, um terramoto ou um tremor de cultura, que começa em Ponta Delgada, mas alastra e tem outras consequências pela ilha toda, uma vez que o festival, cada vez mais, ocupa lugares diferentes”, referiu António Pedro Lopes, considerando que este evento é “um bom cartão-de-visita para ficar a conhecer a cultura açoriana”.

Segundo o codiretor artístico, o festival “tem despertado, cada vez mais, o interesse internacional” junto de artistas e público em geral de países como Estados Unidos da América, Inglaterra, França, Espanha, Holanda e Alemanha.

Além do impacto cultural, o Tremor tem também uma “crescente consequência económica” a nível das empresas locais, como restaurantes, hotéis e 'rent-a-car', entre outras.