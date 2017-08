Festival das Marés nos Mosteiros volta a juntar cantores a banda filarmónica

O festival das Marés, na freguesia dos Mosteiros, concelho de Ponta Delgada, em São Miguel, volta a juntar em palco nomes do panorama musical português e a banda filarmónica Fundação Brasileira, uma das mais antigas dos Açores.





"O ponto alto será a atuação com a Simone de Oliveira e FF, e para uma banda filarmónica este é um marco extremamente importante", sublinhou Lázaro Matos, presidente da Fundação Brasileira, em declarações à agência Lusa.

O festival iniciou-se no ano passado, numa edição que contou com a atuação de Rita Guerra em simultâneo com a filarmónica.

Lázaro Matos referiu que passaram pelo festival cerca de "oito a nove mil" pessoas, um "resultado muito bom" para uma primeira edição de um evento do género "fora dos centros urbanos".

"A essência do festival é a atuação da nossa filarmónica com um nome grande da música. E estamos a preparar um concerto de grandes dimensões", disse o presidente da filarmónica que organiza o festival que decorre de 31 de agosto a 02 de setembro, nos Mosteiros, um dos pontos turísticos da maior ilha dos Açores.

Os ilhéus, as piscinas naturais, a praia e a sua costa, constituem atrativos para os visitantes à freguesia dos Mosteiros conhecida pelo seu por do sol.

"O Festival das Marés tem como grande função a dinamização dos Mosteiros e em especial das zonas fora da periferia dos centros urbanos como é o caso da nossa freguesia que é uma freguesia litoral e queremos impulsionar o potencial turístico desta localidade", destacou.

A edição deste ano decorre também no campo de jogos da freguesia dos Mosteiros, tendo o presidente da filarmónica acrescentado que "uma das grandes novidades é o melhoramento das condições ao nível do recinto".

O festival das Marés, que disponibiliza ainda, um espaço para campismo, inclui como cabeças de cartaz para quinta-feira a cantora Mia Rose, enquanto na sexta atuam Simone de Oliveira e FF, e no sábado os Calema.

Com um passe geral e um bilhete diário pelo valor de 10 euros, o festival tem um cartaz com atuações de artistas locais e DJ, entre eles Pete tha Zouk que sobe ao palco no sábado.

O festival tem apoios do Governo dos Açores, da autarquia, da Casa de Povo dos Mosteiros que cede o espaço e ainda de privados.

"Este festival é uma alavanca enorme para impulsionar o comércio local e restauração da freguesia dos Mosteiros", sustentou Lázaro Matos.