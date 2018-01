Festival da Malassada de regresso à Ribeira Chã

Uma nota de imprensa da Câmara Municipal da Lagoa, dá conta que aquele doce "se define por ser diferente naquela localidade" e que voltará a ser servido com um chá de poejo.



Mais informa a nota da autarquia que o festival vai contemplar um programa musical, sendo composto por artistas e bandas locais micaelenses.



No sábado, a animação musical arranca com a atuação do grupo de tambores do agrupamento de escuteiros nº 1333 da Ribeira Chã, seguindo-se, às 16h30, a do Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz – Lagoa, e, pelas 16h30, a do Coro do centro de Atividades Livres da Lagoa “O Borbas”.

No domingo, a animação começará com a atuação do Grupo de Violas e Cavaquinhos de Água D`Alto, pelas 15h00, e termina com a do Grupo de Cantares Vozes do Mar do Norte.