Festival Cine'Eco|Seia com extensão nos Açores

O Expolab - Centro de Ciência Viva, na Lagoa, em parceria com o 9500 cineclube, vai receber a extensão do Festival Cine'Eco|Seia - Açores com início na sexta-feira e final a 9 de junho.



O Cine'Eco -- Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela é o único em Portugal dedicado à temática ambiental. "O festival procura promover novas ideias e ações através do audiovisual, para fazer refletir o público sobre as questões ambientais", anuncia a organização. O tema central do CineEco de 2016 foi a questão dos perigos da energia nuclear como chamada de atenção para os 30 anos do desastre de Chernobyl e, por isso, a sessão na ilha de São Miguel é subordinada a esse tema. Durante a extensão haverão debates e discussões com o intuito de promover a reflexão sobre os temas exibidos e incentivando a troca de ideias e partilha de opiniões.