Festival Azores Fringe acolhe 58 filmes com sessões nas nove ilhas

O festival internacional "Azores Fringe" acolhe este ano 58 filmes, com sessões nas nove ilhas dos Açores a partir de sexta-feira e até 1 de julho, foi hoje anunciado.





Numa nota enviada às redações, a associação MiratecArts, que organiza o festival que nasceu no Pico, adianta que a sexta edição desta "explosão artística dos Açores para o mundo" tem 58 filmes, incluindo curtas e longas-metragens, culminando a mostra com a atribuição do Prémio Audiência e a mascote do festival.

"Cinco sessões de filmes curtas foram programadas e algumas chegam a Santa Maria (Espaço em Cena), São Miguel (La Bamba), Flores (Museu das Lajes das Flores), Corvo (Biblioteca Municipal), São Jorge (Manadas), Faial (Biblioteca Pública e Arquivo Regional) e ainda na Terceira e Graciosa, local a anunciar", adianta a mesma nota, acrescentando que, no Pico, será no Auditório do Museu dos Baleeiros, "o único local que se pode apreciar todas as 57 curtas, oferecendo uma viagem de volta ao mundo".

Será ainda apresentada a longa-metragem "Paraíso Perdido", por Oliver Victoria, filmado nas ilhas das Flores, São Miguel e Terceira, com estreia no Valzinho da Fazenda das Lajes das Flores, a 16 de junho.

De acordo com a MiratecArts, as sessões de curtas são divididas por cinco sessões. "Cenas de Portugal", que apresenta 10 curtas produzidas no país, abrindo com "TU", por Hugo Pinto, que já mereceu o Prémio Fringe pelos programadores desta mostra.

O programa inclui ainda a sessão "Europe in Shorts", que também integra o trabalho do português Luis Ales.

Numa parceria com a MiratecArts e a Promofest, uma empresa espanhola, o festival terá igualmente "uma sessão dedicada ao público aventureiro", refere a organização do festival que contará também com uma sessão dedicada ao público mais jovem.

A encerrar a mostra, haverá uma sessão de 15 curtas-metragens.

O público terá a oportunidade de escolher os seus filmes favoritos que irão receber da MiratecArts o Prémio Audiência e a mascote do festival.