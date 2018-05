Festas do Espírito Santo na Ribeira Chã com programa diversificado

A Associação Irmandade do Divino Espírito Santo da Trindade da Ribeira Chã promove, de quinta-feira a domingo, o Império do Divino Espírito Santo da Trindade, junto ao Centro Comunitário Padre João Caetano Flores.

Esta iniciativa, dá conta uma nota de imprensa enviada ao Açoriano Oriental, "tem como intuito a preservação e a promoção da cultura e das tradições, que fazem parte da memória coletiva do povo açoriano, naquilo que têm de mais singular, sendo uma devoção com grande tradição no seio daquela comunidade".

As festividades apresentam um programa diversificado, com início esta quinta-feira, pelas 19h00, com um cortejo de gado, que percorre algumas ruas da freguesia, acompanhado pelo Grupo de Amigos de Vila Franca do Campo, e que se concentrará para arrematação junto ao Jardim e Parque Infantil.

Na sexta-feira, pelas 19h30, um grupo de Foliões percorre as principais ruas da freguesia, seguindo-se a bênção da carne e a ceia de criadores.



No sábado, de manhã, pelas 9h30, haverá lugar à abertura e à bênção da despensa e à distribuição de pensões.

Pelas 21h30, será efetuada a mudança da “Pombinha”, terminando o serão com a atuação da Banda Blackout.