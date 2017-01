Festas de natal e ano novo com menos acidentes, mortos e feridos

A época de natal e ano novo registou menos acidentes e menos mortos e feridos do que no ano passado mas aumentaram muito as infrações por uso de telemóvel na condução.



O balanço da “Operação Festas Seguras 2016”, com dados até ao fim do dia de segunda-feira, foi hoje feito nas instalações da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), onde o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, salientou a evolução positiva. Lembrando a diminuição de acidentes e de vítimas o secretário de Estado frisou também a “redução muito grande” do número de pessoas a conduzir sob efeito de álcool, que “é significativa” e “uma mudança de comportamentos dos cidadãos”. Na verdade, resumiu, houve uma diminuição em quase todas a infrações, ainda que não no caso do uso de telemóvel.