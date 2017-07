Festas da Madalena atraíram milhares de pessoas ao Pico

De acordo com nota da câmara municipal da Madalena, o festival atraiu à Vila da Madalena “milhares de pessoas dos mais diversos pontos do globo ao concelho, assumindo-se como um incontornável cartaz de promoção da Ilha”.

Mariza, Rui Veloso, Resistência, ÁTOA e Mundo Segundo & Sam, the Kid animaram as principais noites de festa com muito ritmo e diversão. “As estrelas portuguesas com diferentes estilos musicais, mas que se cruzam na notoriedade, fizeram as “delícias de miúdos e graúdos”, acrescenta a autarquia, salientando que também na tenda eletrónica marcaram presença alguns dos melhores DJ do mundo: Mastiksoul, Diego Miranda, Pete The Zouk e Kura, entre muitos outros”.