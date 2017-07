Festa do Livro promove livros e autores açorianos

A editora açoriana Publiçor/Letras Lavadas organiza, a partir de sexta-feira, em Ponta Delgada, ilha de São Miguel, a "Festa do Livro dos Açores", iniciativa com centenas de livros de temática ou autoria açorianas.



A "Festa do Livro dos Açores, que decorre até dia 23, numa tenda instalada nas Portas do Mar, vai funcionar diariamente das 15:00 às 23:00 com entrada livre e a participação de dezenas de entidades públicas e privadas.

A iniciativa decorre em parceria logística com o município de Ponta Delgada e a Câmara do Comércio e Indústria e envolve a participação direta dos municípios de Ribeira Grande, Lagoa, Vila Franca do Campo, Povoação e Nordeste, em São Miguel.

Além da venda de livros a preços especiais, a feira oferece um programa de animação cultural com lançamentos bibliográficos, sessões de autógrafos, tertúlias literárias, palestras históricas, momentos de poesia e de música e provas de degustação de produtos regionais.